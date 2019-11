POL-WAF: Drensteinfurt. Unfallflüchtige ermittelt

Polizei Warendorf

Am Sonntag, 03.11.2019, um 09.00 Uhr, ereignete sich auf der Dorfstraße in Drensteinfurt-Walstedde eine Verkehrsunfallflucht. Eine zunächst unbekannte Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Dorfstraße und beabsichtigte nach links in die Straße Kerkpatt abzubiegen. Hierbei kam sie mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Hauswand des auf dem Eckgrundstück befindlichen Hauses. Beim Versuch rückwärts zu fahren fuhr die unbekannte wieder gegen die Hauswand. Danach entfernte sich die Unbekannte von der Unfallstelle. Das Unfallfahrzeug konnte in unmittelbarer Nähe aufgefunden werden. Die Einsatzkräfte konnten eine 80-jährige Frau aus Ahlen als Unfallverursacherin ermitteln. Sie leiteten gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren ein.

