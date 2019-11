Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Scheunenbrand durch Feuerwehr gelöscht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 01.11.2019, um 17.30 Uhr, erhielt die Polizei Warendorf und die Feuerwehr Beckum Kenntnis von einem Scheunenbrand in der Bauernschaft Werse in Beckum. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese einen Brand im Dachstuhl der Scheune fest. Kräfte der Feuerwehr Beckum retteten zwei Pferde aus der Scheune und löschten den Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

