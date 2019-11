Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Einparkversuch missglückt

Warendorf (ots)

Der Versuch mit ihrem Pkw einzuparken missglückte einer 41-jährigen Autofahrerin am Sonntag, 03.11.2019, um 06.50 Uhr, auf dem Martinsring in Beckum. Bei dem Versuch ihren Pkw auf dem Martinsring einzuparken stieß sie gegen zwei andere, geparkte Pkw und beschädigte diese. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass die 41-jährige Autofahrerin aus Beckum unter Alkoholeinwirkung stand. Sie brachten die Frau zur Polizeiwache Beckum und ordneten eine Blutentnahme an. Den Führerschein der Frau stellten sie sicher.

