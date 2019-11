Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Unbekannter Zeuge beobachtet Unfallflucht

Am Samstag, 02.11.2019, zwischen 09.45 Uhr und 10.10. Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf dem Bürgermeister-Frisch-Platz in Ennigerloh eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Zeuge beobachtete, wie ein grüne VW Polo in einer der Parkboxen einparken wollte. Hierbei beschädigte er einen schwarzen Pkw BMW. Danach fuhr der Polo zurück und der Fahrer parkte das Fahrzeug in einer anderen Parkbox. Danach ging der Fahrer einkaufen. Der Zeuge informierte die Führerin des BMW und wies auf den grünen Polo hin. Der Fahrer des Polo erschien kurze Zeit später wieder an der Unfallörtlichkeit. Die verständigte Polizei leitete gegen den 37-jährigen Mann aus Ennigerloh ein Strafverfahren ein. Der unbekannte Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei Oelde, Telefon 02522/915-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

