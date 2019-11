Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Blutentnahme bei Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Samstag, 02.11.2019, um 19.44 Uhr, ereignete sich auf dem Lappenbrink in Sassenberg ein Verkehrsunfall mit einem alkoholisierten Fahrradfahrer. Ein 27-jährige Fahrradfahrer aus Litauen befuhr mit seinem Fahrrad den Lappenbrink in Fahrtrichtung Sassenberg. Als ein nachfolgender 23-jähriger Autofahrer den Fahrradfahrer überholen wollte, machte der Radfahrer einen Schlenker nach links und stieß gegen den Pkw. Vorsorglich brachten Rettungskräfte den 27-Jährigen in ein Krankenhaus. Bei der Überprüfung des jungen Mannes stellten die Beamten fest, dass dieser unter Alkoholeinwirkung stand. Sie ordneten eine Blutentnahme an und erhoben eine Sicherheitsleistung bei dem Fahrradfahrer.

