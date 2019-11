Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Tageswohnungseinbruch - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter drangen am heutigen Samstag (02.11.2019), in der Zeit von 10.00-14.00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus am "Borgfeld" ein. Im weiteren Verlauf betraten der oder die Täter mehrere Wohungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, Telefon 02522-9150 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell