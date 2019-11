Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Roland - Alkoholisierte Pkw-Führerin bei Verkehrsunfall verletzt, Mitfahrer erlitten Schock

Warendorf (ots)

Am Freitag, 1. November 2019, um 03.16 Uhr, ereignete sich auf der B58, zwischen Beckum-Roland und Ahlen, in Höhe des Kreisverkehrs Bruland's Eck, ein Verkehrsunfall. Eine 20-jährige Pkw-Führerin aus Menden befuhr mit zwei weiteren Insassen die B 58 von Roland aus in Richtung Ahlen. In Höhe des Kreisverkehrs Bruland's Eck geriet sie auf die Mittelinsel und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Fahrzeug drehte sich mehrfach und kam im Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da sie unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Die beiden Mitfahrer, zwei 21-jährige Ahlener, erlitten einen Schock. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 5.000,- Euro.

