Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Verkehrsunfall mit zwei Verletzen

Warendorf (ots)

Ein 22-Jähriger aus Rosendahl fuhr am Mittwoch, 30.10.2019, gegen 17.15 Uhr, mit seinem VW auf der Landstraße 793 von Everswinkel in Richtung Münster. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er kurz hinter der Kreuzung mit der Landstraße 811 in den Gegenverkehr und prallte dort mit dem PKW einer entgegen kommenden 36-Jährigen aus Everswinkel zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Unfallstelle musste für die Dauer von etwa 1,5 Stunden für den Verkehr gesperrt werden.

