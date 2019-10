Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Ein schwerverletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 74-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Beelen zu. Der aus Ahlen stammende Kradfahrer befuhr am Mittwoch, den 30.10.2019, gegen 15.00 Uhr, die Greffener Straße in Richtung stadtauswärts. Als eine 36-jährige Autofahrerin aus Beelen aus der Straße Osthoff nach links auf die Greffener Straße abbog, muss der 74-Jährige ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei stieß er gegen die Bordsteinkante, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Rettungskräfte brachten den Ahlener mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von 2600 Euro.

