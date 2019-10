Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Arbeitsunfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, den 30.10.2019, um 14.25 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Spedition an der Strontianitstraße zu einem Arbeitsunfall. Ein 27-jähriger Mann stürzte aus circa drei Metern Höhe von einem Siloanhänger. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste der Mann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Hintergründe zum Unfallhergang sind derzeit unklar. Die Polizei informierte das für Arbeitsschutz zuständige Dezernat der Bezirksregierung Münster, welches die Ermittlungen aufnahm.

