POL-WAF: Oelde. Autofahrer fährt gegen Lkw-Anhänger

Am Mittwoch, 30.10.2019 fuhr ein Autofahrer gegen 6.00 Uhr auf der Beckumer Straße in Oelde gegen den Anhänger eines Lkws und wurde schwer verletzt.

Ein 44-Jähriger befuhr mit einem Tanklastzug die Landstraße in Richtung Stromberg und bog nach rechts auf eine Hofzufahrt ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem in gleicher Richtung von hinten herannahenden Pkw des 32-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Oelder in seinem Auto eingeklemmt. Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich zur Rettung des 32-Jährigen um die Öffnung des Auto. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme für fast zwei Stunden gesperrt. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

