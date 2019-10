Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Alleinunfall - ohne Führerschein mit nicht angemeldeten Motorrad

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 29.10.2019 verlor ein Kradfahrer gegen 17.35 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete im Straßengraben der Herzfelder Straße in Beckum. Diese befuhr der 19-Jährige in Richtung Lippetal. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Wadersloher keinen Führerschein für das Motorrad besitzt. An dem Krad war ein falsches Kennzeichen angebracht, dass die Polizisten sicherstellten. Damit wollte der Fahranfänger verschleiern, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war. Der Heranwachsende blieb unverletzt und am Motorrad entstand ein Sachschaden von 1.0000 Euro.

