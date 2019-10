Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Fensterscheiben an Bahnhofsgebäude zerstört

Warendorf (ots)

Am Montag, 28.10.2019, um 21.00 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei Warendorf fernmündlich mit, dass Jugendliche am Bahnhof in Neubeckum randalieren würden. Bei Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass mehrere Fensterscheiben des Gebäudes beschädigt waren. Die Beamten trafen in unmittelbarer Nähe zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren aus Hamm an. Auf diese traf die Beschreibung des Zeugen zu. Sie leiteten gegen die beiden Jugendlichen ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell