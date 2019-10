Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Verkehrsunfall mit Traktorgespann, eine Person verletzt

Warendorf (ots)

Eine 27-jährige Pkw-Führerin aus Oelde wurde am Montag, 28.10.2019, um 17.21 Uhr, verletzt, als sie auf der Stromberger Straße ein landwirtschaftliches Traktor-Gespann überholen wollte. Der 21-jährige Fahrer des Gespannes aus Herzebrock-Clarholz wollte von der Stromberger Straße aus nach Links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Da der Anhänger des Gespannes komplett unbeleuchtet war, bemerkte die zum Überholen ansetzende Pkw-Führerin dies erst so spät, dass sie eine Gefahrbremsung einleiten und nach Rechts ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei geriet sie mit ihrem Pkw in den Straßengraben und wurde leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 3.000,- Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell