Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Schaden begutachtet, dennoch weggefahren

Warendorf (ots)

Am Montag, 28.10.2019 fuhr eine 54-Jährige gegen 9.20 Uhr auf der Straße Auf dem Borgkamp in Stromberg mit ihrem Pkw gegen einen geparkten Skoda Rapid. Dann stieg sie aus ihrem Fahrzeug, sah sich den Schaden an und flüchtete mit dem Auto vom Unfallort. Anhand von Zeugeninformationen konnte die Polizei die Verursacherin ermitteln. An dem Skoda entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell