Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Partylärm störte

Warendorf (ots)

Am Freitag, 25.10.2019 fühlte sich ein Anwohner offensichtlich von einer Party gestört, die in Beelen, Bauenrott stattfand. Gegen 22.50 Uhr suchte der Tatverdächtige die Veranstaltung auf und forderte das Ausstellen der Musik. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte er den Gastgeber sowie zwei Anwesende mit einer Pistole. Nachdem die Musik aus war, ging der Mann wieder. Tatverdächtig ist ein 29-jähriger Anwohner, der gegenüber der Polizei abstritt an der Tat beteiligt zu sein.

