Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Unbekannter aggressiver Gast schlug um sich

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 27.10.2019, 22.20 Uhr schlug ein Unbekannter auf zwei Personen in einem Lokal an der Hammerstraße in Drensteinfurt ein. Der Täter war aggressiv und hielt sich alleine an der Theke auf. Als sich ein 54-Jähriger zu ihm setzte und dem Unbekannten ein Bier ausgeben wollte, schlug der Mann auf den Drensteinfurter ein. Eine 41-Jährige versuchte den Fremden von seinem Tun abzuhalten und erhielt ebenfalls Schläge sowie Tritte. Dann verließ der Täter das Lokal, ohne zuvor seine Getränke zu zahlen. Bei dem Angriff verletzte der Mann den 54-Jährigen und die Drensteinfurterin leicht.

Der Täter ist zwischen 35 und 40 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß, hat eine kräftige Statur, kurze blonde Haare und eine markante Kopfform. Der Mann trug eine schwarze Jacke, eine Jeans und schwarze Schuhe. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell