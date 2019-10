Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Zwei flüchtige Täter gesucht

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 27.10.2019 griffen zwei unbekannte Männer gegen 2.40 Uhr einen Beckumer in Höhe des Lokals Mythos auf der Weststraße in Beckum an. Der 45-Jährige befand sich auf dem Heimweg, als die zwei plötzlich auf ihn einschlugen. Ein 29-jähriger Beckumer, der den Vorfall beobachtete kam dem Mann zu Hilfe. Als die Täter den herannahenden Streifenwagen erblickten, flüchteten sie. Ihnen gelang es während der Fahdnung unerkannt zu entkommen.

Die Täter sind geschätzt zwischen 25 und 30 Jahre alt und scheinbar süd-osteuropäischer Abstammung. Sie waren mit dunklen Jacken bekleidet und einer trug eine weiße Hose. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell