Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf/Ahlen. Polizei mit Stand auf der Messe Bauen und Wohnen am bundesweiten Tag des Einbruchschutzes

Warendorf (ots)

Die Polizei Warendorf beteiligte sich am landesweiten Aktionstag "Riegel vor! Sicher ist sicherer", der am bundesweiten Tag des Einbruchschutzes (27.10.2019) stattfand. Die technischen Fachberater der Polizei Warendorf, Carsten Soszynski und Jürgen Gausebeck, berieten interessierte Bürgerinnen und Bürger auf der Ahlener Messe Bauen und Wohnen rund um das sichere Zuhause. Dabei tragen das richtige Verhalten sowie mechanische Sicherungen an Türen sowie Fenstern dazu bei, Einbrüche zu verhindern. Das Zuhause gerade in der dunklen Jahreszeit bewohnt wirken zu lassen und sich bemerkbar zu machen, wenn es klingelt sind nur zwei von vielen Verhaltenstipps, die die technischen Fachberater parat hatten. Wer nicht glauben konnte, dass der richtige Beschlag am Fenster Einbrüche verhindert, durfte unter polizeilicher Aufsicht Einbruchversuche am Hebelstand durchführen. Vorträge zum sicheren Zuhause und Schutz vor Kriminalität im Alter rundeten das polizeiliche Angebot während der Messe ab.

Einbruch hat das ganze Jahr Konjunktur, allerdings verzeichnet die Polizei regelmäßig mehr Wohnungseinbrüche in der dunklen Jahreszeit. Im Jahr 2018 registrierte die Polizei kreisweit 237 Einbrüche in die eigenen vier Wände. In diesem Jahr ist bereits bis Ende August ein Anstieg um etwa 23 % auf 291 Fälle festzustellen. Um die Wohnung oder das Haus sicherer zu machen, bietet sich zuvor eine Beratung mit den technischen Fachberatern der Polizei oder Handwerksbetrieben an, die besondere Vorgaben des Landeskriminalamtes (LKA) berücksichtigen. Weitere Informationen und einen Einbruchschutz-Kompass sind auf der Internetseite des Netzwerks Zuhause sicher e.V. zu finden. https://www.zuhause-sicher.de/einbruchschutz-und-brandschutz/

Die technischen Fachberater der Polizei Warendorf sind für Fragen und Beratungstermine telefonisch unter 02581/600-281, -287 oder per E-Mail unter kpo.warendorf@polizei.nrw.de erreichbar.

Zusätzliche Informationen sind unter nachfolgenden links erhältlich:

https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/

https://www.k-einbruch.de/

