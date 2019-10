Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Unbekannter zeigte sich in schamverletzender Weise

Warendorf (ots)

Am Freitag, 25.10.2019 trat ein unbekannter Mann gegen 20.05 Uhr an zwei Mädchen heran, die sich nach einem Einkauf am Fahrradständer eines Discounters an der Straße Osttor aufhielten. Er hatte seine Hose leicht heruntergzogen und manipulierte an seinem Geschlecht. Der Tatverdächtige sprach die 13 und 14 Jahre alte Sendenhorsterinnen noch an, bevor diese flüchteten.

Der Mann ist geschätzt zwischen 55 und 60 Jahre alt, etwa 1,85 Meter groß, hat graue Haare, trug eine Brille und wirkte ungepflegt. Er war mit einer blauen Hose, einer karierten Jacke und einem weißen T-Shirt bekleidet. Des Weiteren hatte er einen schwarzen Hut auf dem Kopf.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem gesuchten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell