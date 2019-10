Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Fahrzeugführer flüchtete trotz Aufforderung zu halten

Warendorf (ots)

Am Samstag, 26.10.2019 flüchtete ein unbekannter Fahrzeugführer nachdem er gegen 16.45 Uhr auf dem Parkplatz des Marktkaufs am August-Wessing-Damm in Warendorf gegen einen schwarzen 3er BMW gefahren war. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis notiert. Eine weitere Zeugin versuchte den 60 bis 70 Jahre alten Mann noch zum Anhalten zu bewegen, allerdings vergeblich. Die Ermittlungen zu dem tatverdächtigen Fahrer sind noch nicht abgeschlossen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell