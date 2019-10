Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Diebstahl eines Wohnmobils.

Warendorf (ots)

In der Zeit vom 26.10.19 21:00 Uhr bis 27.10.91 09:00 Uhr wurde ein, auf dem Böckenfördeweg, in Oelde, abgestelltes Wohnmobil entwendet. Der graue Citroen "Clever" ist mit den Kennzeichen, BE-N 2021, versehen und wurde in diesem Jahr erstmals zugelassen. Hinweise zu dem Vorfall bitte an die Polizei in Oelde unter Telefon 02522-9150 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

