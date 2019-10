Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh - Räuber ohne Beute in die Flucht geschlagen

Warendorf (ots)

Am 26.10.2019 gegen 19.25 Uhr kam es in Ennigerloh am Bürgermeister-Frisch-Platz zu einem versuchten Raub. Zwei unbekannte männliche Personen betraten einen Asia Imbiss. Bewaffnet mit einem Gegenstand, ähnlich einem Schlagstock, forderten sie vom Betreiber die Herausgabe von Geld. Daraufhin ergriff der 35-jährige Betreiber ein Hackmesser und einen Hocker. Er schrie die Täter auf vietnamesisch an und schlug die Täter so, ohne Beute erlangt zu haben, in die Flucht. Einer der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Geschäftspassage, der andere über den Parkplatz in unbekannte Richtung. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Ein Täter war ungefähr 180 cm groß. Er hatte eine kräftige Statur und war bekleidet mit einer weißen Jacke, die ein auffälliges rundens Symbol auf dem Rücken aufwies. Der zweite Täter war deutlich kleiner. Er war schlank und insgesamt dunkel gekleidet. Er hatte einen dunklen Pullover als Maskierung vors Gesicht gebunden. Wer hat verdächtigte Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Bürgermeister-Frisch-Platzes beobachtet? Vielleicht wurden die Personen schon im Vorfeld der Tat auf dem Parkplatz beobachtet. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Oelde unter Telefon 02522-9150 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

