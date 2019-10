Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen - ohne Führerschein in Unfall verwickelt

Warendorf (ots)

Am Samstag, den 26.10.2019 um 14.15 Uhr kam es in Ahlen auf der Eschenbachstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Ahlener übersah beim Abbiegen vom Lortzingweg auf die Eschenbachstraße eine 53-jährige Ahlenerin. Diese fuhr mit ihrem VW auf der Eschenbachstraße in Richtung Walstedder Straße. Durch den Unfall entstanden an beiden PKW Sachschäden in Höhe von ungefähr 2000,- Euro. Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde durch die aufnehmenden Beamten festgestellt, dass der 25-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin entstand der Verdacht, dass er unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln stand. Deshalb wurde er zur Wache Ahlen gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Einfluss berauschender Mittel.

