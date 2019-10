Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Landrat verabschiedete Chef der Kripo

Aktuell verabschiedete Landrat Dr. Olaf Gericke Kriminaloberrat Dirk Zeller, der seit September 2018 die Direktion Kriminalität in der Kreispolizeibehörde Warendorf leitete. Der Münsteraner wird am kommenden Montag (28.10.2019) seinen Dienst im Nachbarkreis Gütersloh aufnehmen. Dort stellt sich der 55-Jährige einer neuen Herausforderung und übernimmt die Leitung der Direktion Gefahrenabwehr/Strafverfolgung. Der Behördenleiter bedankte sich bei Zeller für seine Unterstützung sowie fachliche Beratung in Kriminalitätsfragen und wünschte ihm viel Erfolg für seine neue Aufgabe.

