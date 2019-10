Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Ladendiebe flüchtig

Warendorf (ots)

Flüchtig sind zwei Ladendiebe, die am Donnerstag, 24.10.2019 gegen 13.10 Uhr ein Handy aus einem Geschäft an der Straße Heumarkt in Warendorf stahlen. Zunächst verwickelte der Korpulente den Angestellten in ein Gespräch. Als dieser etwas nachschaute, hielt der zweite die Eingangstür auf, während der andere ein Handy aus einer Sicherungshalterung riss. Anschließend flüchteten die Diebe.

Einer der Tatverdächtigen ist etwa 1,90 Meter groß, korpulent und hat leicht krauses, kurzes Haar. Der Mann sprach gebrochen deutsch und englisch. Der Mittäter ist etwa 1,70 Meter groß und etwas schmächtiger.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

