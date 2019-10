Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Hundebesitzer nach Sturz einer Pedelecfahrerin gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Besitzer eines kleinen Hundes, vermutlich ein Terrier, mit dem zwei Jungen am Donnerstag, 24.10.2019, gegen 13.30 Uhr in Telgte im Bereich Emstor spazieren waren.

Eine 41-Jährige befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg entlang der Straße Emstor in Richtung Ostbeverner Straße. Auf dem Fußweg gingen vor ihr zwei Jungen mit einem kleinen Hund spazieren. Der Hund lief plötzlich auf den Radweg und die Telgterin konnte nicht mehr ausweichen. Sie bremste stark ab und stürzte. Hierbei verletzte die Frau sich leicht. Rettungskräfte brachten die 41-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Jungen, schätzungsweise neun und elf Jahre, liefen mit dem Hund in Richtung Plan-/Emswiesen davon.

Der Hundebesitzer wird gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf zu melden, Telefon 02581/94100-0.

