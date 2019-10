Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Hinweise zu Tatverdächtigen gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 25.10.2019 beobachteten Zeugen gegen 00.50 Uhr wie sich zwei unbekannte Personen an mehreren Fahrzeugen am Ahornweg in Ennigerloh zu schaffen machten. Bei einem offensichtlich unverschlossenem Pkw öffneten sie die Tür und suchten den Innenraum nach möglichem Diebesgut ab. Nach Angaben des Fahrzeughalters stahlen die Unbekannten nichts.

Die gesuchten Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, 1,70 bis 1,80 Meter groß, kräftig, 18 bis 19 Jahre alt, schwarz bekleidet, schwarze Cap, schmale Augen. Flüchtig mit einem dunklen Damenrad mit Einkaufskorb.

2. Person: männlich, 1,60 bis 1,70 Meter groß, kräftig, 16 bis 17 Jahre alt, schwarze Bomberjacke mit weiß/gelber Aufschrift auf dem Rücken. Flüchtig mit einem Damenrad.

Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell