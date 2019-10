Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verursacher flüchtig - Zeugen gesucht, Korrektur der Pressemeldung vom 24.10.2019, 10:18 Uhr

Warendorf (ots)

Die Pressemeldung vom 24.10.2019 wird hinsichtlich des Tattages korrigiert. Die Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Mittwoch, 23.10.2019.

Flüchtig ist der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 23.10.2019 zwischen 6.45 Uhr und 12.00 Uhr an der Geistraße in Oelde ereignete. Der Unbekannte beschädigte einen schwarzen Audi A 3, der auf einem öffentlichen Parkplatz eines Geschäftshauses stand. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

