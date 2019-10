Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Liesborn. Alkoholisiert von der Straße abgekommen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 24.10.2019 kam es gegen 9.10 Uhr zu einem Alleinunfall auf der Lippstädter Straße in Liesborn. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Auto die Landstraße in Richtung Liesborn. In einer Rechtskurve, unmittelbar nach dem Ortseingang geriet der Liesborner mit dem Pkw auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, lenkte gegen und kam ins Schleudern. Dadruch fiel das Fahrzeug auf die Fahrerseite und blieb auf dem rechtsseitigen Grünstreifen stehen. Da der Verdacht bestand, dass der unverletzte 26-Jährige alkoholisiert war, ließen die Polizeibeamten ihn einen Atemalkoholtest durchführen. Aufgrund des positiven Werts von 1,34 Promille folgte für den Autofahrer die Entnahme einer Blutprobe. Das beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden des Unfall beträgt etwa 10.500 Euro.

