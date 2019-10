Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall ins Krankenhaus gebracht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 23.10.2019 brachten Rettungskräfte einen Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall, der sich gegen 16.30 Uhr in Albersloh, Rummler ereignete zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Eine 70-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die K 36 und wollte an der Kreuzung K 36/L 586 auf der Landstraße in Richtung Albersloh weiterfahren. Die Albersloherin hielt an der Kreuzung an und prüfte die Verkehrslage. Als sie bei tiefstehender Sonne mit ihrem Auto anfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem 63-jährigen Fahrradfahrer. Dieser befuhr die K 36 und wollte an der Kreuzung weiter in Richtung Wolbeck fahren. Der Münsteraner stürzte und verletzte sich leicht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 1.250 Euro.

