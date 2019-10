Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Vorhelm - Mauer beschädigt, Verursacher flüchtig

Warendorf (ots)

Am 23.10.2019, zwischen 11.30 Uhr und 12.45 Uhr wurde in Ahlen-Vorhelm, auf der Straße Up´n Köppen eine Steinmauer einer Garagenzufahrt beschädigt. Auf einer Länge von ungefähr 1,5 Metern wurde die 30 cm hohe Steinmauer durch ein Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell