POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Bergung einer Arbeitsmaschine ab etwa 18 Uhr - Sperrung B 475 im Bereich Westkirchen

Am Mittwoch, 23.10.2019 ist ab 18.00 Uhr die Bergung einer Arbeitsmaschine auf der B 475 zwischen dem Abzweig Beelen und Ortseingang Westkirchen geplant. Der Verkehr aus Warendorf kommend wird in Richtung Beelen und der Verkehr aus Ennigerloh kommend wird in Richtung Freckenhorst abgeleitet. Ortkundige sollten den Bereich meiden und Ausweichstrecken nutzen. Die Bergung wird mehrere Stunden dauern.

Bei der Arbeitsmaschine handelt es sich um einen sogenannten Steinbrecher, der auf der Ladefläche eines Lkws stand. Der Fahrer des Lkws kam aus Richtung Beelen und bog nach links auf die B 475 in Richtung Westkirchen ab. Dabei rissen die Ketten, mit denen der Steinbrecher auf der Ladefläche gesichert war. Die Arbeitsmaschine rutschte von der Ladefläche und blieb auf der Seite liegen. Zur Zeit gibt es dadurch keine Verkehrsbeeinträchtigungen.

