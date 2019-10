Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Einbrecher von Bewohnerin überrascht

Warendorf (ots)

Am Montag, 21.10.2019, um 12.20 Uhr, überraschte die Bewohnerin eines Einfamilienhauses auf der Straße Am Hellbach in Neubeckum einen unbekannten Einbrecher. Die 68-jährige Bewohnerin befand sich in ihrem Haus und nahm plötzlich Geräusche wahr. Als die Geräusche lauter wurden begab sie sich in den Eingangsbereich des Hauses. Hier sah die Bewohnerin eine fremde, männliche Person, die sich von außen an einem der Fenster zu schaffen machte. Sie schrie den Unbekannten laut an, der sofort in unbekannte Richtung flüchtete. Der Mann war etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und hatte kurze Haare, eventuell eine Glatze. Bekleidet war er mit einer roten Jacke. Wer kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Wem ist die Person aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

