Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Auto des Vaters für Spritztour genutzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 20.10.2019 bestreiften Polizisten gegen 3.55 Uhr die Bauernschaft Rieth in Drensteinfurt und stellten nebem einem Fahrzeug ohne Kennzeichen einen dunklen Pkw fest. Die Beamten folgten dem Pkw, an dem ein junger Mann am Steuer saß. Bei seiner Überprüfung gab der Jugendliche zu, keinen Führerschein zu besitzen, denn den mache er gerade. Und das Fahrzeug habe der 17-Jährige sich ohne Wissen des Vaters genommen.

