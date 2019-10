Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Ohne Zulassung mit dem Auto gefahren

Warendorf (ots)

Bei einer Streifenfahrt kam den Beamten am Samstag, 19.10.2019 gegen 10.55 Uhr ein Auto auf der Straße Am Landhagen in Oelde entgegen, dessen Kurzzeitkennzeichen abgelaufen waren. Die Einsatzkräfte überprüften daraufhin den 35-Jährigen, der zugab unter Drogeneinfluss zu stehen. Folglich nahmen die Polizisten den Beelener mit zur Blutprobenentnahme und stellten Fahrzeugschlüssel sowie Kennzeichen sicher. Des Weiteren leiteten sie gegen den Mann ein Ermittlungverfahren ein.

