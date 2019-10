Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Geisterradler verursachte Verkehrsunfall mit Personenschaden und flüchtete anschließend.

Warendorf (ots)

Am 18.10.2019 gegen 06:30 Uhr bog eine 27-jährige Oelderin von der Friedrich-Harkort-Straße kommend nach rechts in die Warendorfer Str. ein, um ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fortzusetzen. Ihr entgegen kam daraufhin ein männlicher Radfahrer in hohem Tempo. Zur Vermeidung eines Zusammenstoßes musste sie ausweichen, kam dabei jedoch auf der nassen Fahrbahn zu Fall und verletzte sich leicht. Der entgegenkommende Radfahrer setzte seine Fahrt stadtauswärts fort, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 40-55 Jahre alt, vermutlich deutscher Nationalität, augenscheinlich groß, trug zur Unfallzeit einen Helm und eine gelbe Warnweste. Das Licht am Fahrrad war eingeschaltet. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Oelde unter Telefon 02521-9110 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de , in Verbindung zu setzen.

