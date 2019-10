Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Verkäufer abgelenkt und Handy gestohlen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 17.10.2019, 15.55 Uhr betraten vier junge Männer einen Handyshop an der Lange Straße in Oelde. Während zwei von ihnen den 24-jährigen Verkäufer ablenkten, stahlen die beiden anderen ein Handy.

Die vier Personen werden generell wie folgt beschreiben: zwischen 17 und 20 Jahre alt, nordafrikanisches Aussehen, 1,65 bis 1,75 Meter groß, Dreitagebart, schwarze Haare, französischer Akzent. Eine Person trug eine Jeansjacke mit Wollfutter, eine schwarze Hose, hatte einen Undercut und seine Haare nach hinten liegend. Die zweite Person war mit einem grauen Pullover und einer blauen Jeanshose bekleidet. Der Dritte trug einen weißen Pullover sowie eine blaue Jeans und der Viererte ebenfalls eine blaue Jeans und einen schwarzen Pullover.

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell