POL-WAF: Ahlen. Fahndung nach unbekanntem Geldabheber

Durch Manipulationen an einem Geldausgabeautomaten der Ahlener Volksbankfiliale an der Rottmannstraße erlangte am 30.8.2019 und 1.9.2019 ein Unbekannter Bargeld. Der Täter wurde durch die Überwachungskameras aufgenommen. An einem weiteren Automaten eines Geldinstituts an der Gemmericher Straße kam es zu einem Versuch durch den selben Täter.

Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Weitere Fahndungsbilder gibt es im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/ahlen-betrug

