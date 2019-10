Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. 23-Jähriger für Sachbeschädigungen durch Graffiti in Oelde verantwortlich

Die Polizei Warendorf konnte jetzt eine Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet von Oelde aufklären. Von Mai bis August 2019 begingen zunächst unbekannte Täter mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet von Oelde. Dabei beschmierten sie Fassaden an Örtlichkeiten wie Geschäften, Vereinsheimen, Parkanlagen oder Schulen. Ins Visier der Ermittler geriet ein 23-jähriger Oelder nachdem Polizeibeamte ihn im Juni 2019 dabei antrafen, wie er ein Graffiti an einer Unterführung in Beckum anbrachte. Zu dieser Zeit führte er mehrere Spraydosen mit. Einige Tage später beobachtete eine Zeugin den jungen Mann in Oelde bei der Tatausführung. Sie sprach den "Spayer" an, der daraufhin flüchtete. Alarmierte Polizeibeamte kontrollierten den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe und stellten fest, dass dieser frische Farbrückstände an den Händen aufwies. Bei den weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige immer die gleichen "Tags" aufgetragen hatte. In einigen Fällen beging der 23-Jährige die Sachbeschädigungen zusammen mit einem 22-Jährigen aus Oelde und einem 27-Jährigen aus Dortmund. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung bei den Tatverdächtigen stellten die Einsatzkräfte Beweismittel wie Spraydosen und Skizzen sicher. Insgesamt dürfte der 23-Jährige für 33 Sachbeschädigungen verantwortlich sein. Neben dem Strafverfahren müssen die jungen Männer mit erheblichen zivilrechtlichen Forderungen rechnen.

