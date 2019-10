Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Schwer verletzt ins Krankenhaus

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 16.10.2019, 6.40 Uhr wurde ein Ahlener bei einem Zusammenstoß auf der Hauptstraße in Lette schwer verletzt. Ein 19-Jähriger befuhr die Hauptstraße in Richtung Oelde. In Höhe einer Bäckerei stand am rechten Fahrbahnrand der LKW des 56-Jährigen. Der Ahlener stand vermutlich auf der Fahrbahn neben der Fahrertür des LKW, als er vom Auto des Versmolders erfasst wurde. Durch den Zusammenstoß schleuderte der LKW-Fahrer auf den angrenzenden Gehweg und verletzte sich schwer. Der 19-Jährige verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Rettungskräfte brachten die Männer zur weiteren ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser. Das Auto des Fahranfängers wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im Wert von etwa 3.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hauptstraße gesperrt.

