Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Verletzt bei Zusammenstoß mit Sattelzugmaschine

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 15.10.2019 prallte ein 17-jähriger Fahrradfahrer gegen 14.15 Uhr in Warendorf gegen eine Sattelzugmaschine und verletzte sich. Der Jugendliche befuhr den linken Fahrradweg an der B 64 in Richtung Beelen. Er fuhr mit dem Fahrrad an einer Baustelle gegen eine Warnbake und geriet auf die Fahrbahn. Hier prallte der Warendorfer gegen die in Gegenrichtung fahrende Sattelzugmaschine, die ein 65-jähriger Borkener führte. Der 17-Jährige stürzte und wurde von Rettungskräften zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

