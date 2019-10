Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Toter Mann identifiziert - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 14.10.2019, 13:19 Uhr

Warendorf (ots)

Aufgrund der gestrigen Veröffentlichung meldeten sich am Montagabend Angehörige des am Freitag (11.10.2019) in Beckum aufgefundenen toten Mannes bei der Polizei. Sie konnten diesen eindeutig identifizieren. Es handelt sich um einen 80-Jährigen aus Beckum-Roland.

