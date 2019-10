Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Autofahrerin gesucht

Warendorf (ots)

Die Polizei sucht eine Autofahrerin, die am Freitag, 11.10.2019 gegen 15.25 Uhr mit ihrem Auto die Blumenstraße in Warendorf befuhr und nach rechts auf die B 64 abbog. Ein 10-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Blumenstraße und wollte den August-Wessing-Damm an der Ampel überqueren. Die Ampel zeigte für den Jungen grün und er hätte ohne Weiteres fahren können. Allerdings sei die Unbekannte so schnell an die Einmündung herangefahren, dass er nur auf das Auto achtete. Als die Frau mit ihrem Pkw stehen blieb, schaute der Schüler wieder nach vorn und prallte mit seinem Rad gegen den Ampelmasten. Der 10-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Die Unbekannte erkundigte sich kurz nach seinem Wohlbefinden und fuhr aufgrund seiner Antwort, dass alles in Ordnung sei weiter. Tatsächlich zog sich der Junge leichte Verletzungen zu.

Die unbekannte Fahrzeugführerin sowie Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

