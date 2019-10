Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Duo fordert Tasche von Heranwachsenden

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 13.10.2019, forderten zwei unbekannte Personen gegen 2.20 Uhr die Tasche von einem 19-Jährigen als er den Zeug im Neubeckumer Banhof verließ. Da sich der Beckumer von dem Duo bedroht fühlte, händigte er ihnen seine schwarze Bauchtasche, in der sich keine Wertgegenstände befanden, aus. Dann floh der Heranwachsende sowie seine vier Begleiter durch die Unterführung in Richtung Supermarkt.

Die gesuchten Täter sind zwischen 25 und 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß. Einer trug einen grauen Reebook Kapuzenpullover und war kräftiger gebaut. Der Andere war etwas schmächtiger und dunkel gekleidet.

Bei der Beute handelt es sich um eine schwarze Bautasche der Marke Eastpak, welche mit einem Aufnäher eines Fußballvereins versehen war.

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

