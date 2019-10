Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Kradfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 13.10.2019 verletzte sich ein Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich gegen 15.55 Uhr an der Einmündung L 830/L 811 in Ostbevern ereignete schwer. Eine 54-jährige Grevenerin befuhr mit ihrem Pkw die Schmedehausener Straße von Ostbevern nach Brock. Sie hielt zunächst an, um querende Fahrradfahrer passieren zu lassen. Als sie wieder anfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden Kradfahrer, der die L 811 befuhr. Der 56-Jährige stürzte und stieß mit dem Motorrad gegen das auf der gegenüberliegende Seite stehende Auto eines 43-Jährigen. Rettungskräfte brachten den Ostbeverner zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden von etwa 4.900 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell