Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Absolut fahruntüchtig Verkehrsunfall verursacht

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 13.10.2019, 23.45 Uhr fuhr ein 42-jähriger Fahrzeugführer beim Parken gegen ein Auto an der Staße Ostesch in Ostbevern und verursachte geringen Sachschaden. Da der Mann offensichtlich alkoholisiert war, wurde die Polizei hinzugezogen. Dieser Verdacht bestätigte sich durch den Atemalkoholtest, den der Ostbeverner durchführte. Die Beamten nahmen den Mann, der absolut fahruntüchtig war, mit zur Blutprobenentnahme.

