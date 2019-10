Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zwei Brände am Wochenende

Warendorf (ots)

Am Wochenende (12./13.10.2019) brannten in Ahlen ein Jagdunterstand und ein Einkaufswagen in Ahlen.

Bereits Freitagabend wurde gegen 21.10 Uhr das in einem Einkaufswagen entzündeste Feuer in einem Busch an der Schachtstraße gemeldet.

Am Samstag entdeckten Spaziergänger gegen 14.45 Uhr einen brennenden fahrbaren Jagdunterstand am Julius-Diekel-Weg. Eine weitere Spaziergängerin gab im Zusammenhang mit diesem Feuer einen Hinweis auf einen etwa 15 Jahre alten Jugendlichen, der sich dort aufhielt. Der Junge sei circa 1,70 Meter groß und habe eine kräftige Statur. Er sei mit einer roten Jacke und einer hellblauen Jeanshose bekleidet gewesen. Seine Haare seien kurz und dunkel. Der Jugendliche habe akzentfreies hochdeutsch gesprochen und ein unauffälliges, mitteleuropäisches Erscheinungsbild gehabt.

Hinweise zu den Bränden und dem gesuchten Jugendlichen nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell