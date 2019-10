Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Nach Sturz schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 13.10.2019 stürzte ein 35-Jähriger gegen 00.25 Uhr mit seinem Pedelec in Füchtorf, Rippelbaum. Dabei verletzte sich der Sassenberger schwer. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort ließen Polizisten dem Mann eine Blutprobe entnehmen, da er alkoholisiert war.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell