POL-WAF: Beckum. Hinweise zu toten Mann gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 11.10.2019 fanden Zeugen gegen 11.10 Uhr einen unbekannten Mann, der auf dem Gehweg des Konrad-Adenauer-Rings, Höhe Schlachthof in Beckum lag. Ein Notarzt versuchte diesen noch zu reanimieren, was jedoch nicht gelang. Die Polizei konnte bei dem Toten keine Hinweise auf ein Fremdverschulden feststellen.

Bislang konnte die Polizei nicht klären wer der Unbekannte ist. Es liegt weder eine Vermisstenmeldung vor noch waren Ermittlungen über das Wochenende erfolgreich. Der Mann ist geschätzt zwischen 70 und 75 Jahre alt, etwa 90 Kilogramm schwer, 1,65 Meter groß und untersetzt. Er trug eine schwarze Stoffhose, schwarze Halbschuhe, ein längsgestreiftes kurzärmeliges blau-graues Hemd, einen mittellangen hellbeigen Trenchcoat und eine beige/braune karierte Schirmmütze.

Wer kann Angaben zu der unbekannten Person machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

